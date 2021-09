Da «Emily in Paris 2» a «Bridgerton 2»: Netflix sfodera l’artiglieria pesante (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix sfodera l’artiglieria pesante, e lo fa senza passare dalla stampa. Nel corso del maxi-evento digitale Tudom, trasmesso il 25 settembre su tutti i canali digitali di Netflix, la piattaforma streaming ha, infatti, presentato direttamente ai fan le tante novità che arriveranno in catalogo nei prossimi mesi: 70 serie e 28 film originali anticipati da trailer o brevi filmati e introdotti da 145 attori direttamente coinvolti nei progetti. Partiamo da Emily in Paris: dopo il successo, in parte inaspettato, della prima stagione, per la giovane Emily interpretata da Lily Collins si aprono le porte di nuovi episodi all’insegna di baguettes, foulard e pain au chocolat. https://www.youtube.com/watch?v=a1ns9RFdVwE Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix sfodera l’artiglieria pesante, e lo fa senza passare dalla stampa. Nel corso del maxi-evento digitale Tudom, trasmesso il 25 settembre su tutti i canali digitali di Netflix, la piattaforma streaming ha, infatti, presentato direttamente ai fan le tante novità che arriveranno in catalogo nei prossimi mesi: 70 serie e 28 film originali anticipati da trailer o brevi filmati e introdotti da 145 attori direttamente coinvolti nei progetti. Partiamo da Emily in Paris: dopo il successo, in parte inaspettato, della prima stagione, per la giovane Emily interpretata da Lily Collins si aprono le porte di nuovi episodi all’insegna di baguettes, foulard e pain au chocolat. https://www.youtube.com/watch?v=a1ns9RFdVwE

