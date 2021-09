Da bambina un viso dolce come lo zucchero, oggi infiamma la casa del Grande Fratello: ecco chi è (Di lunedì 27 settembre 2021) Da piccola aveva un viso dolcissimo, oggi è una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. ecco di chi stiamo parlando La bambina che vediamo immortalata nella foto si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovane, prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza. La svolta della sua carriera è arrivata nel L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 27 settembre 2021) Da piccola aveva undolcissimo,è una dei concorrenti della sesta edizione delVip.di chi stiamo parlando Lache vediamo immortalata nella foto si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovane, prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza. La svolta della sua carriera è arrivata nel L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

carlxotta : @username026251 Io ho sempre viso da bambina - unstveady : La ragazza incinta nella mia scuola ha proprio il viso di una bambina mi sento male - jaehwaachoi : @cyrusfvvk *accarezza il viso della bambina continuando* - mariemarie2222 : RT @Erianna171: Mille violini suonati dal vento L’ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone. L'eroico coraggi… - taesbIue : cioè sono matura cavolo ho un viso un po’ da “bambina” ok ma me lo fanno notare SEMPRE ?? e dopo un po’ mi rompo le palle veramente -