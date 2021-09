Advertising

GenoaCFC : ?????? #777Partners acquisisce la proprietà del Genoa Cfc. ?? - SkySport : ULTIM'ORA GENOA, ENRICO PREZIOSI CEDE LA SOCIETÀ FIRMATO ACCORDO COL FONDO AMERICANO 777 PARTNERS #SkySport #Genoa - carlolaudisa : Il @GenoaCFC cambia padrone. #Preziosi ha firmato, resterà con compiti di rappresentanza. Via all’era del fondoUsa… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Da 777 Partners una lettera aperta ai tifosi del Genoa: «È iniziata una nuova era» - CalcioFinanza : Da 777 Partners una lettera aperta ai tifosi del Genoa: «È iniziata una nuova era» -

Genova " Enrico Preziosi torna a parlare della cessione del club rossoblù a. ' I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa ...Enrico Preziosi ha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto della Salernitana circolate nei giorni scorsi subito dopo la cessione del Genoa al fondo americano. "I nuovi ..."La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no". Enrico Preziosi ha smentito a Radio Rai le voci di un ...La Gradinata Nord tornerà negli stadi a seguire il Genoa, al Ferraris come in trasferta: primo viaggio a Salerno, per la gara di sabato ...