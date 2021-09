Cuori ribelli: Nicole Kidman e Tom Cruise senza mutande per la scena hot del film (Di lunedì 27 settembre 2021) Tom Cruise si tolse le mutande per girare una scena hot di Cuori ribelli, al fine di ottenere la reazione desiderata dalla sua co-star: Nicole Kidman. Ron Howard non era soddisfatto dell'espressione sorpresa presente sul volto di Nicole Kidman durante una scena hot di Cuori ribelli in cui il suo personaggio solleva l'insalatiera che copre le parti intime di Tom Cruise e, senza parlarne all'attrice, chiese a Cruise di togliersi le mutande per il ciak successivo. Grazie a questo stratagemma Howard ottenne precisamente l'effetto che desiderava: la sequenza, dopo questo "aggiustamento tecnico", fu girata soltanto una volta ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Tomsi tolse leper girare unahot di, al fine di ottenere la reazione desiderata dalla sua co-star:. Ron Howard non era soddisfatto dell'espressione sorpresa presente sul volto didurante unahot diin cui il suo personaggio solleva l'insalatiera che copre le parti intime di Tome,parlarne all'attrice, chiese adi togliersi leper il ciak successivo. Grazie a questo stratagemma Howard ottenne precisamente l'effetto che desiderava: la sequenza, dopo questo "aggiustamento tecnico", fu girata soltanto una volta ...

