Culti Milano acquista azioni proprie

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –, con riferimento al programma di acquisto diavviato in data 22 luglio 2021, ha comunicato di averto, dal 20 al 24 settembre 2021 compreso, complessivamente 1.000ordinarie, pari allo 0,032% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato di 14,575 euro per azione. Al 27 settembre, la Società detiene 9.250, pari allo 0,299% del capitale sociale. Intanto, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 14,8 euro. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 22 luglio 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021 compreso, complessivamente 1.000 ...