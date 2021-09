Cts verso l' ok all' allargamento della capienza | ' Stadi al 75% | cinema e teatri all' 80%' E il Mise chiede di riaprire le discoteche

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non è ancora il 'tutto esaurito', mae palazzetti dello sport potrebbero tornare a riempirsi al di là del 50% finora concesso (25% per i palazzetti). Richiesto di un parere da ...

Advertising

leggoit : Cts verso l'ok all'allargamento della capienza: «Stadi al 75%, cinema e teatri all'80%». E il Mise chiede di riapri… - infoitinterno : Il Cts verso l’ok all’aumento della capienza per stadi, cinema, teatri e concerti: «Ma le discoteche dovranno atten… - infoitinterno : Sperano cinema, musica e sport: oggi il Cts decide sulle capienze. Si media sui posti, verso l'80% - EmilioBerettaF1 : Sperano cinema, musica e sport: oggi il Cts decide sulle capienze. Si media sui posti, verso l'80% - roronacci : #Sperano cinema, musica e sport: oggi il Cts decide sulle capienze. Si media sui posti, verso l'80% - la Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts verso

Franceschini proprio giovedì scorso è stato ascoltato dallo stesso. La svolta è stata chiesta a gran voce oggi anche dal presidente del Coni, Giovanni Malagò . 'Il mondo dello sport - ha spiegato ...CATANZARO - 'Ci stiamo impegnando, oggi c'è ile tra oggi e domani dovrebbe venir fuori una nuova disposizione . Credo che gradualmente, per essere abbastanza realisti, si dovrebbe passare al 75% dai primi di ottobre per arrivare a breve al ...Non è ancora il 'tutto esaurito', ma teatri, cinema, stadi e palazzetti dello sport potrebbero tornare a riempirsi al di là del 50% finora concesso (25% per i ...ROMA – La prima campanella è suonata da meno di un mese e gli esperti sostengono che è ancora presto per capire se la riapertura delle scuole ha un reale impatto sulla curva dei contagi. Il direttore ...