CTS, ufficiale: stadi aperti al 75% della capienza, 50% per i palazzetti (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva nella tarda serata l’ok da parte del Comitato Tecnico-Scientifico all’apertura degli stadi fino al 75% della loro capienza a partire dalle partite di ottobre. Non è stato ancora indicato quando potrà partire questa nuova modalità con allentamento delle restrizioni, ma diverse fonti parlano di Italia-Spagna in Nations League e dunque per la Serie A dopo la sosta di inizio ottobre. Per i palazzetti al chiuso, la capienza viene portata dal 35% al 50%. Le misure saranno rivalutate tra un mese e si potrebbe passare definitivamente al 100%. Sempre in vigore l’obbligo di green pass per le manifestazioni sportive, inoltre si raccomanda alle società di aprire nella loro interezza gli impianti e di non concentrare gli spettatori in alcuni settori creando assembramenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva nella tarda serata l’ok da parte del Comitato Tecnico-Scientifico all’apertura deglifino al 75%loroa partire dalle partite di ottobre. Non è stato ancora indicato quando potrà partire questa nuova modalità con allentamento delle restrizioni, ma diverse fonti parlano di Italia-Spagna in Nations League e dunque per la Serie A dopo la sosta di inizio ottobre. Per ial chiuso, laviene portata dal 35% al 50%. Le misure saranno rivalutate tra un mese e si potrebbe passare definitivamente al 100%. Sempre in vigore l’obbligo di green pass per le manifestazioni sportive, inoltre si raccomanda alle società di aprire nella loro interezza gli impianti e di non concentrare gli spettatori in alcuni settori creando assembramenti. SportFace.

Advertising

Pinosuma1 : @Perla19733917 @Misurelli77 Non lo dico io,il CTS. Organo ufficiale. Io vivo in una nazione dove solo il 25% si è v… - marco_heffler : @simonericc1 Eh sì, quello è inevitabilmente un rischio e per molti è evidente sia così. Anche se per assurdo molto… - micaleafacchini : RT @LaVeritaWeb: La cultura ufficiale si esercita quotidianamente nei «due minuti d'odio» nei confronti dei presunti nemici delle immunizza… - Cesare140 : @ignotone @fattoquotidiano Io sono vaccinato genio! e la scienza mi ha fornito un vaccino che non blocca i contagi… - LFacciato : Volevo chiedere a #Dtaghi @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute @robersperanza @Aifa_ufficiale @ISSalute_it #cts se per c… -