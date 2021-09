Cts: cinema, teatri, manifestazione sportive e musei cambia la capienza. Cosa succede adesso (Di lunedì 27 settembre 2021) Si torna a parlare non tanto di aperture, quanto più di capienza. Il Comitato tecnico scientifico, infatti, si è dimostrato favorevole a graduali riaperture degli accessi a tutte le persone munite di Green pass per cinema, teatri, sale da concerto. Un cambiamento che i lavoratori dello spettacolo aspettavano da tempo. “Il CTS ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi“, si legge nel comunicato del Cts. Cts: maggiore capienza per cinema e teatri Il Comitato ha valutato “l’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale“, si legge, e “ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Si torna a parlare non tanto di aperture, quanto più di. Il Comitato tecnico scientifico, infatti, si è dimostrato favorevole a graduali riaperture degli accessi a tutte le persone munite di Green pass per, sale da concerto. Unmento che i lavoratori dello spettacolo aspettavano da tempo. “Il CTS ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi“, si legge nel comunicato del Cts. Cts: maggioreperIl Comitato ha valutato “l’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale“, si legge, e “ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la ...

