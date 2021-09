Crisi post-Brexit, mancano camionisti (e carburanti) e Uk concede 10.500 visti (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo giorni di lunghe code ai distributori e allarmi per la carenza di carburanti, causati dalla persistente penuria di autotrasportatori e dalla Crisi del gas, il Governo conservatore britannico è arrivato a concedere fino a 10.500 visti di lavoro temporanei per risolvere la situazione ormai degenerata nei rifornimenti e con i cittadini nel panico. Si tratta di una scelta decisamente inaspettata sul fronte immigrazione nello scenario post-Brexit, in cui si punta invece a un contenimento degli ingressi nel Paese tramite un sistema del tutto nuovo. Ma servono camionisti anche dall’estero, dopo che molti lavoratori stranieri hanno lasciato il Regno uscito dall’Ue. Nonostante la misura d’emergenza le reazioni delle imprese coinvolte e degli autotrasportatori sono state ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo giorni di lunghe code ai distributori e allarmi per la carenza di, causati dalla persistente penuria di autotrasportatori e dalladel gas, il Governo conservatore britannico è arrivato are fino a 10.500di lavoro temporanei per risolvere la situazione ormai degenerata nei rifornimenti e con i cittadini nel panico. Si tratta di una scelta decisamente inaspettata sul fronte immigrazione nello scenario, in cui si punta invece a un contenimento degli ingressi nel Paese tramite un sistema del tutto nuovo. Ma servonoanche dall’estero, dopo che molti lavoratori stranieri hanno lasciato il Regno uscito dall’Ue. Nonostante la misura d’emergenza le reazioni delle imprese coinvolte e degli autotrasportatori sono state ...

