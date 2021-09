Criminalità: Giannini a Foggia, siamo servitori dello Stato (Di lunedì 27 settembre 2021) "Oggi si celebra un rito importante, voler mantenere il ricordo e la testimonianza di un impegno di tutti i giorni fatto da tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine". Lo ha detto a Foggia il capo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Oggi si celebra un rito importante, voler mantenere il ricordo e la testimonianza di un impegno di tutti i giorni fatto da tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine". Lo ha detto ail capo ...

Il Capo della Polizia, Direttore Generale della pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini in visita nella provincia di Caltanissetta. Oggi pomeriggio il Capo della Polizia Lamberto Giannini, in visita presso la Questura di ... di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nell'espletamento dei servizi di ordine pubblico ...

