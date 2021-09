Cresce l’interesse per celebrare i matrimoni nei luoghi storici della città (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un matrimonio celebrato ai piedi dell’Arco di Traiano nella serata di ieri. Ad unire i propri percorsi di vita sono stati Veronica Santamaria e Alessandro Castiello che, accompagnati dai genitori Luigi Santamaria, Luisa Martusciello, Nina De Luca e Mario Castiello, hanno pronunciato il fatidico “sì” al cospetto del prestigioso monumento romano. Da quando l’Amministrazione comunale di Benevento ha recentemente dato la possibilità di organizzare matrimoni di rito civile all’esterno della Casa comunale, sono quindi sempre più numerose le coppie che chiedono di unirsi in matrimonio, utilizzando un luogo storico della città. L’Arco di Traiano è infatti uno dei sette siti storici (insieme a Villa Comunale, Villa dei Papi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora uno celebrato ai piedi dell’Arco di Traiano nella serata di ieri. Ad unire i propri percorsi di vita sono stati Veronica Santamaria e Alessandro Castiello che, accompagnati dai genitori Luigi Santamaria, Luisa Martusciello, Nina De Luca e Mario Castiello, hanno pronunciato il fatidico “sì” al cospetto del prestigioso monumento romano. Da quando l’Amministrazione comunale di Benevento ha recentemente dato la possibilità di organizzaredi rito civile all’esternoCasa comunale, sono quindi sempre più numerose le coppie che chiedono di unirsi ino, utilizzando un luogo storico. L’Arco di Traiano è infatti uno dei sette siti(insieme a Villa Comunale, Villa dei Papi, ...

Advertising

anteprima24 : ** Cresce l’interesse per celebrare i #Matrimoni nei luoghi storici della città ** - bomholona : @mentalba25 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Solo perché non vediamo più l'interesse di viversi come prima? Siate r… - OmbraDuca : RT @capricorne_o: @OmbraDuca @Mauro5514 @GiuseppeConteIT Disfiamoci della zavorra che ha sempre voluto far affondare il nostro paese per di… - CsrOggi : Cresce l’interesse dei consumatori verso la sostenibilità ma le aziende comunicano poco - marghiadnsal : Cresce l'interesse nei confronti dell’#AI nella drug discovery. Ecco le #startup impegnate nel settore da tenere d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce l’interesse Cresce l'interesse per il Monastero di Missaglia Monza in Diretta