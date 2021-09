Cremonese Ternana (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 27 settembre 2021) Gara valida per la settima giornata della Serie B 21/22. I lombardi vogliono proseguire l’ottimo momento di forma, la Ternana invece vuole portare a casa altri punti salvezza e trovare finalmente un po’ di continuità. Cremonese Ternana si giocherà sabato 2 ottobre alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? La Cremonese ha vinto contro il Vicenza in trasferta grazie ad una rete di Daniel Ciofani. Buona gara contro i vicentini, la formazione molto offensiva di Pecchia ha portato i suoi frutti. Per la quantità di gioco prodotta però lo 0-1 è un risultato che sta un po’ stretto. Il Vicenza infatti è rimasto sempre in gara anche con l’uomo in meno: in una situazione del genere bisognava chiuderla prima. Tutto sommato però la squadra funziona, la mano di Pecchia si vede eccome. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Gara valida per la settima giornata della Serie B 21/22. I lombardi vogliono proseguire l’ottimo momento di forma, lainvece vuole portare a casa altri punti salvezza e trovare finalmente un po’ di continuità.si giocherà sabato 2 ottobre alle ore 14.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? Laha vinto contro il Vicenza in trasferta grazie ad una rete di Daniel Ciofani. Buona gara contro i vicentini, la formazione molto offensiva di Pecchia ha portato i suoi frutti. Per la quantità di gioco prodotta però lo 0-1 è un risultato che sta un po’ stretto. Il Vicenza infatti è rimasto sempre in gara anche con l’uomo in meno: in una situazione del genere bisognava chiuderla prima. Tutto sommato però la squadra funziona, la mano di Pecchia si vede eccome. ...

