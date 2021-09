Creattiva | quando l’arte manuale diventa fantasia | passione e lavoro

(Di lunedì 27 settembre 2021) La fiera dedicata alle molteplici espressioni dell’handmade di nuovo al Polo Fieristico di via Lunga dal 30 settembre al 3 ottobre. Creatività, tecniche e storie di un evento che attira migliaia di persone, fra hobbysti, addetti ai lavori e pubblico curioso

Per le appassionate e gli appassionati centinaia di espositori, provenienti da tutta Italia e dall'estero, dedicati a bigiotteria e perline, cucito creativo, decorazione, pittura, découpage e miniatur ...Da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, la Fiera di Bergamo torna ad ospitare l'edizione autunnale di «Creattiva – Fiera Nazionale delle Arti Manuali», l'atteso appuntamen ...