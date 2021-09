Cpi concentra indagini su talebani in Afghanistan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cpi concentra

ANSA Nuova Europa

La Corte penale internazionale (Icc) concentrerà le sue indagini sul gruppo dei talebani e dello Stato islamico in Afghanistan (IS - K). Lo ha annunciato il suo nuovo procuratore capo, Karim Khan. Non ...'Jess dal momento dell'iscrizione alla gara - spiegano dalla società sportiva - sisu ..."Morzine al fianco di Gilles Panizzi dal 2 al 4 Settembre a bordo di una Hyundai I20 R5 della...La Corte penale internazionale (CPI) concentrerà le sue indagini sul gruppo dei talebani e dello Stato islamico in Afghanistan (IS-K). Lo ha annunciato il suo nuovo procuratore capo, Karim Khan.BRUXELLES - La Corte penale internazionale (Icc) concentrerà le sue indagini sul gruppo dei talebani e dello Stato islamico in Afghanistan (IS-K). Lo ha annunciato il suo nuovo procuratore capo, Karim ...