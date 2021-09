Covid: Renzi, 'avanti petizione per 100% capienza' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La settimana scorsa abbiamo lanciato una petizione popolare per aprire al 100% della capienza, grazie al Green Pass obbligatorio, i teatri, i cinema, i musei, le biblioteche, i luoghi universitari ma anche le sale da concerto e gli stadi. Firma e fai firmare: perché la cultura non può essere considerata di serie B". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La settimana scorsa abbiamo lanciato unapopolare per aprire aldella, grazie al Green Pass obbligatorio, i teatri, i cinema, i musei, le biblioteche, i luoghi universitari ma anche le sale da concerto e gli stadi. Firma e fai firmare: perché la cultura non può essere considerata di serie B". Lo scrive Matteonella enews.

