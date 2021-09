Covid oggi Vda | nessun nuovo contagio | bollettino 27 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 settembre 2021)caso positivo al19 in Valle d'Aosta secondo ildi, 272021, della Regione. Niente morti da ieri di Coronavirus. In Valle d'Aosta da inizio emergenza sono stati 12.110 i casi di positività. Al momento i contagiati sono 63, di cui 60 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 ore è guarita una persona per un totale di 11.573. I casi complessivamente testati sono 85.659, mentre i tamponi fino adeffettuati sono 185.423. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia asono 474.