Covid oggi Roma, 129 nuovi contagi: bollettino (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 129 i nuovi contagi a Roma di oggi, 27 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. Nell’Asl Roma 1 sono 24 i nuovi casi e 2 decessi, nell’Asl Roma 2 sono 80 nuovi casi e un morto, nell’Asl Roma 3 sono 25 i nuovi casi e un morto, nell’ Asl Roma 4 sono 3 i nuovi casi. Nella Asl Roma 5 sono 47 i nuovi casi, mentre nell’Asl Roma 6 sono 27 nuovi casi. Nelle province si registrano 11 nuovi casi, di cui 4 nell’Asl di Frosinone, 6 in quella di Latina e uno a Rieti. Nessun caso a Viterbo. In tutto i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 129 idi, 27 settembre 2021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri i morti sono stati 4. Nell’Asl1 sono 24 icasi e 2 decessi, nell’Asl2 sono 80casi e un morto, nell’Asl3 sono 25 icasi e un morto, nell’ Asl4 sono 3 icasi. Nella Asl5 sono 47 icasi, mentre nell’Asl6 sono 27casi. Nelle province si registrano 11casi, di cui 4 nell’Asl di Frosinone, 6 in quella di Latina e uno a Rieti. Nessun caso a Viterbo. In tutto i ...

