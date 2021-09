Covid oggi Lombardia | 136 contagi e 4 morti | a Milano 31 casi

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 136 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di, 27 settembre. Registrati inoltre altri 4. Acittà i nuovisono 31. I nuovinella Regione sono llo 0,9% dei 14.562 tamponi processati. I guariti e i dimessi sono 122, gli attualmente positivi 10.863. I pazientiin terapia intensiva sono 62, uno in più di ieri, a fronte di 6 nuovi ingressi. Negli altri reparti degli ospedali della regione ci sono 389 ricoverati con sintomi, dieci in più di ieri. I nuoviper provincia:64, di cui 31 acittà; Bergamo 11; Brescia 10; Como 3; Cremona 2; Lecco 1; Lodi 3; Mantova 7; Monza e Brianza 8; Pavia 2; Sondrio 12; Varese ...

Stati Uniti. Il presidente americano Joe Biden riceve oggi la dose di richiamo del vaccino Pfizer - BioNTech contro il Covid-19, pochi giorni dopo che i regolatori federali hanno raccomandato una terza dose di vaccino Pfizer per gli americani con più ... Assunzione, 27 set 17:57 - Le autorità sanitarie del Paraguay hanno ripreso oggi il programma di vaccinazione contro la Covid-19 dopo l'arrivo di 300 mila dosi del...