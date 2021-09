Covid oggi Italia, Sileri: “Quarantena a vaccinati ridotta da subito e poi eliminata” (Di lunedì 27 settembre 2021) La Quarantena per i vaccinati contro il Covid non viene eliminata da subito “perché vi è sempre il rischio di varianti. La vaccinazione sta andando molto bene in Italia, ma non è così in tutti i Paesi del mondo,. Dovremo raggiungere un livello di vaccinazioni più alto, per metterci a riparo da possibili varianti. A quel punto anche le quarantene per i vaccinati dovranno prima essere ridotte, immagino da subito. E’ di buon senso farlo già a breve tempo, da oggi, e poi eliminate”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, intervistato a ‘Mattina 24? su Radio 24. Sileri ha spiegato che “nel tempo, anche la mascherina e la distanza dovranno essere abbandonati. E’ prematuro farlo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Laper icontro ilnon vieneda“perché vi è sempre il rischio di varianti. La vaccinazione sta andando molto bene in, ma non è così in tutti i Paesi del mondo,. Dovremo raggiungere un livello di vaccinazioni più alto, per metterci a riparo da possibili varianti. A quel punto anche le quarantene per idovranno prima essere ridotte, immagino da. E’ di buon senso farlo già a breve tempo, da, e poi eliminate”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo, intervistato a ‘Mattina 24? su Radio 24.ha spiegato che “nel tempo, anche la mascherina e la distanza dovranno essere abbandonati. E’ prematuro farlo ...

