Covid oggi Calabria | 107 contagi e 2 morti | bollettino 27 settembre

Sono 107 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 27 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati due morti, per un totale di 1.398 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.193 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +186 guariti e -81 attualmente positivi, -84 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 13).

