Covid oggi: 1.772 positivi, 45 morti. Lo studio di Oxford: “L’aspettativa di vita degli italiani scesa di un anno” (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 1.772 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 124.077 tamponi con un tasso positività all’1,4%. Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (+5 in 24 ore). Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri. Effetto pandemia: i maschi italiani hanno un anno in meno Arrivano da Oxford conferme sull’effetto della pandemia. Nell’anno del Covid, L’aspettativa di vita media ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono 1.772 i contagi da Coronavirus in Italia, 27 settembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 45. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 124.077 tamponi con un tassotà all’1,4%. Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il(+5 in 24 ore). Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri. Effetto pandemia: i maschiunin meno Arrivano daconferme sull’effetto della pandemia. Nell’deldimedia ...

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Si arriverà a togliere la #quarantena ai vaccinati'. - SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - fpagani : RT @ilGC_: Ora live, non perdete il lunedì di oggi sul futuro dell'economia post-Covid con con Enrico Giovannini @mims_gov e: • @Tboeri @U… - ofceparis : RT @ilGC_: Ora live, non perdete il lunedì di oggi sul futuro dell'economia post-Covid con con Enrico Giovannini @mims_gov e: • @Tboeri @U… -