Covid, nell’ultimo anno e mezzo rinviati 400mila interventi chirurgici (Di lunedì 27 settembre 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Il congresso della ripartenza. Lo ha ribattezzato così, Francesco Basile, nel dare il via al 123° Congresso nazionale della società italiana di chirurgia, in programma a Catania fino al 29 settembre. “Dopo un anno e mezzo in cui sono stati rinviati circa 400 mila interventi di chirurgia generale e in cui le liste di attesa si sono allungate a dismisura, finalmente partiamo – ha detto Basile, presidente del Congresso -. Dobbiamo recuperare e questo è un momento importante per parlare di tecnologia, per confrontarci tra noi e con le nuove generazioni, reso possibile anche grazie a chi ci è stato accanto: Comune, Regione, Università e tutti coloro che hanno lavorato intensamente per rendere tutto questo possibile”.Di tecnologie applicate alla chirurgia ha parlato Luigi Piazza, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Il congresso della ripartenza. Lo ha ribattezzato così, Francesco Basile, nel dare il via al 123° Congresso nazionale della società italiana di chirurgia, in programma a Catania fino al 29 settembre. “Dopo unin cui sono staticirca 400 miladi chirurgia generale e in cui le liste di attesa si sono allungate a dismisura, finalmente partiamo – ha detto Basile, presidente del Congresso -. Dobbiamo recuperare e questo è un momento importante per parlare di tecnologia, per confrontarci tra noi e con le nuove generazioni, reso possibile anche grazie a chi ci è stato accanto: Comune, Regione, Università e tutti coloro che hlavorato intensamente per rendere tutto questo possibile”.Di tecnologie applicate alla chirurgia ha parlato Luigi Piazza, ...

