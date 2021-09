Covid, le news. Bollettino: 1.772 contagi e 45 decessi. Tasso di positività all'1,4%. LIVE (Di lunedì 27 settembre 2021) Processati 124.077 tamponi. Aumentano ricoveri ordinari (+52) e le terapie intensive (+5). Oggi vertice del Cts: attesa la decisione del governo sui limiti della capienza degli eventi. Sulla terza dose del vaccino anti-Covid non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, dice Brusaferro Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Processati 124.077 tamponi. Aumentano ricoveri ordinari (+52) e le terapie intensive (+5). Oggi vertice del Cts: attesa la decisione del governo sui limiti della capienza degli eventi. Sulla terza dose del vaccino anti-non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari, dice Brusaferro

Advertising

LaStampa : Allarme dei chirurghi: 400 mila interventi rinviati per il Covid - repubblica : Lavoro agile, gaffe social della Pa: 'Covid alibi per non fare nulla'. Contro Brunetta pure la ministra Dadone [di… - vaticannews_it : #27settembre #PapaFrancesco riceve i partecipanti alla plenaria della @PontAcadLife. L'appello per 'un sistema sani… - Gianluc68325330 : RT @barbarab1974: Ultraottantenni: più ricoverati e morti di Covid fra i vaccinati completi che fra i non vaccinati - Il Tempo https://t.co… - alessandro1846 : RT @barbarab1974: Ultraottantenni: più ricoverati e morti di Covid fra i vaccinati completi che fra i non vaccinati - Il Tempo https://t.co… -