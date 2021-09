Covid, Le Foche: «Riprendiamoci la vita ma usiamo prudenza» (Di lunedì 27 settembre 2021) L’immunologo: sì al ritorno a teatro e cinema «ma senza dimenticarsi le precauzioni perché il virus circola ancora ed è sempre pericoloso» Leggi su corriere (Di lunedì 27 settembre 2021) L’immunologo: sì al ritorno a teatro e cinema «ma senza dimenticarsi le precauzioni perché il virus circola ancora ed è sempre pericoloso»

Advertising

SignorAldo : RT @La7tv: #tagada Come funzionano le diverse dosi del vaccino, la spiegazione dell'immunologo Le Foche - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada L'immunologo Le Foche fa il punto sui ricoveri dei bambini in terapia intensiva - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada L'immunologo Le Foche fa il punto sui ricoveri dei bambini in terapia intensiva - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Come funzionano le diverse dosi del vaccino, la spiegazione dell'immunologo Le Foche - La7tv : #tagada L'immunologo Le Foche fa il punto sui ricoveri dei bambini in terapia intensiva -