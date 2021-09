Covid, la società italiana di cardiologia: “Miocarditi e pericarditi eventi rari dopo vaccino. Tasso più elevato in uomini under 30” (Di lunedì 27 settembre 2021) L’attenzione sui casi di infiammazioni cardiache che vengono segnalate nei giovani o giovanissimi, soprattutto maschi, dopo il vaccino a Rna messaggero è stata alta sin da giugno quando erano arrivati i dati degli Usa e di Israele. Con il passare delle settimane si sono aggiunti nuovi dati su una platea molto più ampia. E anche correzioni come nel caso di uno studio canadese, pubblicata su una piattaforma pre-print, che conteneva numeri che sono stati rettificati e hanno imposto le scuse dell’Hearth Institute dell’Università di Ottawa. Ora i dati sono in linea con gli altri studi. Le Miocarditi e pericarditi, potenzialmente associate ai due vaccini a Rna messaggero approvati ovvero Pfizer-Biontech e Moderna, “sono eventi rari, con manifestazioni generalmente lievi e ad esito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) L’attenzione sui casi di infiammazioni cardiache che vengono segnalate nei giovani o giovanissimi, soprattutto maschi,ila Rna messaggero è stata alta sin da giugno quando erano arrivati i dati degli Usa e di Israele. Con il passare delle settimane si sono aggiunti nuovi dati su una platea molto più ampia. E anche correzioni come nel caso di uno studio canadese, pubblicata su una piattaforma pre-print, che conteneva numeri che sono stati rettificati e hanno imposto le scuse dell’Hearth Institute dell’Università di Ottawa. Ora i dati sono in linea con gli altri studi. Le, potenzialmente associate ai due vaccini a Rna messaggero approvati ovvero Pfizer-Biontech e Moderna, “sono, con manifestazioni generalmente lievi e ad esito ...

