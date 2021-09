Covid, in Campania 176 nuovi contagi e risale il tasso di incidenza: 2,68%. Nelle ultime 48 ore 5 morti (Di lunedì 27 settembre 2021) Torna a salire l’indice di contagio, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell’Unita’ di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono 176 su 6.547 tamponi effettuati: tasso al 2,68% rispetto all’1,56% precedente. Sono 19 (più 1) le persone in terapia intensiva mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria sono 258 (meno 1). Le vittime sono 6: cinque Nelle ultime 48 ore e una deceduta in precedenza ma registrata ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 settembre 2021) Torna a salire l’indice dio, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell’Unita’ di crisi dellasul. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono 176 su 6.547 tamponi effettuati:al 2,68% rispetto all’1,56% precedente. Sono 19 (più 1) le persone in terapia intensiva mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria sono 258 (meno 1). Le vittime sono 6: cinque48 ore e una deceduta in precedenza ma registrata ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid. In Campania 176 nuovi casi, 6 morti, 19 ricoveri in terapia intensiva... - robertopontillo : dati covid campania oggi 176 casi su 6.547 tamponi molecolari (2,70%) e 5 decessi (1 precedente). Negli ospedali 19… - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 176 casi su 6.547 test - tvoggi : CORONAVIRUS, TORNA A SALIRE L’INDICE DI CONTAGIO IN CAMPANIA Torna a salire l’indice di contagio, in leggero aument… - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 176 positivi su 6.547 test process… -