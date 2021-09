Covid, il parere del Cts: ok capienza del 75% per stadi, 80% per cinema e teatri (Di martedì 28 settembre 2021) Dal Comitato tecnico-scientifico via libera, in zona bianca, a una capienza del 75% all’aperto e del 50% al chiuso per gli impianti sportivi e del 100% all’aperto e all’80% al chiuso per gli eventi culturali. Nessuna limitazione per gli accessi nei musei. Si può “procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass” Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Dal Comitato tecnico-scientifico via libera, in zona bianca, a unadel 75% all’aperto e del 50% al chiuso per gli impianti sportivi e del 100% all’aperto e all’80% al chiuso per gli eventi culturali. Nessuna limitazione per gli accessi nei musei. Si può “procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass”

