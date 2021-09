Covid, il Cts si esprimerà oggi sulla nuova capienza per gli eventi pubblici (Di lunedì 27 settembre 2021) Covid, il Cts si esprimerà oggi sulla nuova capienza per gli eventi pubblici. Si va verso l’80% della capienza, ma dubbi ancora per stadi e discoteche I dati relativi alla diffusione del Coronavirus sono abbastanza confortanti. Se da un lato abbiamo 83.936.344 di dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, dall’altro c’è il bollettino quotidiano che segna un calo dei contagi e dei morti. Questi dati, anche se ci dicono che ancora non siamo fuori dalla pandemia, però ci danno il segnale che il ritorno alla normalità si avvicina sempre di più. Un altro segnale arriva dal Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che a breve si esprimerà sull’ampiamento della capienza delle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 settembre 2021), il Cts siper gli. Si va verso l’80% della, ma dubbi ancora per stadi e discoteche I dati relativi alla diffusione del Coronavirus sono abbastanza confortanti. Se da un lato abbiamo 83.936.344 di dosi di vaccino contro il-19 somministrate in Italia, dall’altro c’è il bollettino quotidiano che segna un calo dei contagi e dei morti. Questi dati, anche se ci dicono che ancora non siamo fuori dalla pandemia, però ci danno il segnale che il ritorno alla normalità si avvicina sempre di più. Un altro segnale arriva dal Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che a breve sisull’ampiamento delladelle ...

