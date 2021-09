Covid: il Cts aumenta la capienza degli stadi al 75% all’aperto, cinema e teatri all’80% (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti: «Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti: «Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasieventi»

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - Diego31883 : RT @cmdotcom: Covid, il Cts: 'Tifosi allo stadio al 75%, nei palazzetti al 50%' - flamanc24 : RT @pasqualinipatri: #FLASH# COVID, CTS: IN STADI AUMENTO 75% ALL'APERTO E 50% AL CHIUSO IN ZONA BIANCA Roma, 27 set. (LaPresse). - SkySport : CTS: ok a capienza del 75% per gli stadi, 50% per i palazzetti #SkySport #SerieA #Coronavirus #Covid19 - MICIO7BEAR : RT @Adnkronos: #Covid, da Cts via libera a estensione capienza stadi, teatri e cinema. -