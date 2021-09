Covid: il Cts aumenta la capienza degli stadi al 75% all’aperto, cinema e teatri all’80% (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti: «Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi». Nessuna limitazione per l’accesso ai musei Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli esperti: «Siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasieventi». Nessuna limitazione per l’accesso ai musei

Covid, il Cts aumenta la capienza degli stadi: il 75% dei tifosi allo stadio - Sportmediaset Sport Mediaset Aumenta la capienza per stadi, teatri e cinema Il Cts “in particolare ritiene possibile prevedere un aumento ... ma dobbiamo farlo con gradualità perché siamo ancora in un momento critico” nella lotta a Covid-19. “Fino ad oggi ci siamo mossi un ...

Covid, da Cts sì aumento capienza per cinema e teatri Il Comitato tecnico scientifico dice "sì" a graduali riaperture degli accessi di persone munite di Green pass per cinema, teatri, sale da concerto. In zona bianca è infatti previsto un aumento della ...

