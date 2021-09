Covid, ecco come sarebbe andata senza vaccini. Il modello matematico del professor Rettore: “Zona rossa già ad agosto” (Di lunedì 27 settembre 2021) “senza i vaccini, con i criteri in vigore per l’assegnazione dei colori, saremmo finiti sparati in Zona rossa ad agosto“. Per Enrico Rettore, professore di Econometria nel dipartimento di Economia e Management dell’Università di Padova, l’effetto della campagna di immunizzazione di massa è netto. Nonostante la protezione dal contagio non sia efficace al 100%, i vaccini riducono la possibilità di contrarre in forma grave la malattia. Gli ultimi dati poi rendono possibile affermare che la doppia inoculazione – a seconda delle età – evita la morte dal 92,7 al 95,2% dei casi circa e il ricovero in terapia intensiva nel 95% dei soggetti infettati. La differenza è notevole rispetto all‘autunno 2020: “Si sa che il mese passato – agosto – è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) “, con i criteri in vigore per l’assegnazione dei colori, saremmo finiti sparati inad“. Per Enricoe di Econometria nel dipartimento di Economia e Management dell’Università di Padova, l’effetto della campagna di immunizzazione di massa è netto. Nonostante la protezione dal contagio non sia efficace al 100%, iriducono la possibilità di contrarre in forma grave la malattia. Gli ultimi dati poi rendono possibile affermare che la doppia inoculazione – a seconda delle età – evita la morte dal 92,7 al 95,2% dei casi circa e il ricovero in terapia intensiva nel 95% dei soggetti infettati. La differenza è notevole rispetto all‘autunno 2020: “Si sa che il mese passato –– è ...

