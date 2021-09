Covid | Crisanti | Virus era morto per 2 membri del Cts

Advertising

L'attacco al Comitato tecnico scientifico, punto di riferimento istituzionale nell'emergenza, è di Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, ..."Si tratta, ne è convinto Andrea, microbiologo, accademico e divulgatore scientifico ... per l'accesso al luogo di lavoro, la certificazione verde- 19 (il cosiddetto green pass), ...Il virologo: "L'istituzione non è una religione. Il fatto che i componenti del Cts rappresentino le istituzioni non significa che siano depositari della verità. E' questo il problema" ...“Il problema è semplice: nel Cts siedono due persone lottizzate che sono responsabili di disastri e di confusione perché hanno detto che il virus era morto”. L’attacco al Comitato tecnico scientifico, ...