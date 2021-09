Covid | Cannito | “No a capienza teatri all’80% | governo non si fida di vaccini e green pass?”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Sono preoccupato se mai venisse decisa ladei. Un gioco, da parte del, solo per far vedere che sta ‘trattando’ e sta venendo incontro al teatro e alla salute dei cittadini. Se si permette una cosa del genere significa che lo stessoe il comitato tecnico scientifico, forse, non sino ancora deie del?”. E’ quanto si chiede, parlando con l’Adnkronos, il regista e coreografo Lucianonel giorno in cui il Cts si pronuncerà in merito alladi cinema e. “In quasi tutti i Paesi del mondo il teatro, dal West end a Broadway, ha ripreso la sua attività al 100%. Ingresso con...