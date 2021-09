Covid | Biden riceve la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv

Advertising

Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - Agenzia_Ansa : Biden riceverà oggi la terza dose del vaccino contro il Covid. Lo rende noto la Casa Bianca. #ANSA - petergomezblog : Vaccino Covid, Biden riceve la terza dose davanti alle telecamere: “Sicura ed efficace” – Video - Moixus1970 : RT @petergomezblog: Vaccino Covid, Biden riceve la terza dose davanti alle telecamere: “Sicura ed efficace” – Video - TeoloMassimo : RT @Corriere: Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Biden

Adnkronos

Il presidente degli USA, Joe, ha ricevuto la terza dose di vaccino anti -, pochi giorni dopo l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Argomenti trattatiriceve la terza dose di vaccino: la raccomandazione delle autorità sanitarie americanericeve la terza dose di vaccino: le autorizzazioni riconosciutericeve la ...'Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose', ha affermatosottolineando che anche la First Lady, Jill, riceverà la terza dose. 'Anche se non sembra, ...Il presidente degli USA, Joe Biden, ha ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid, pochi giorni dopo l’autorizzazione delle autorità sanitarie.“Penso che però ora stia insegnando”, ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui. Il presidente americano Joe Biden ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer davanti alle telecamere.