Covid 19 in Campania | bollettino del 26 settembre | 176 positivi

(Di lunedì 27 settembre 2021)19 in: ildi ieri, giovedì 26, parla di 176 nuovisu 6.547 tamponi analizzati. Torna a salire l’indice di contagio del19 in, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell’Unità di crisi della. Oggi i(con un minor numero di

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2021 (ORE 17.30) Ecco l’aggiornamento?? - infoitinterno : Covid oggi Campania, 176 contagi e 4 morti: bollettino 27 settembre - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 176 positivi su oltre 6mila tamponi - Ciro_Gatta : #Covid_19 le 5 regioni con più casi #EmiliaRomagna 289 #Sicilia 227 #Lazio 217 #Veneto 181 #Campania 173 - TV7Benevento : Covid. In Campania 176 nuovi casi, 6 morti, 19 ricoveri in terapia intensiva... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sono i dati dell'Unità di crisi dellasul. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono 176 su 6.547 tamponi effettuati: tasso al 2,68% rispetto all'1,56% precedente. Sono 19 (...Era dal 20 luglio 2021 che i nuovi casi giornalieri diin Toscana non erano sotto la soglia ... Incasi in discesa da 282 a 176, ma si contano 6 nuovi decessi. Calano nettamente da 139 a ...MILANO (ITALPRESS) - Sono oltre 870 milioni (pari allo 0,05% del Pil) le risorse generate in Italia da Coca-Cola e destinate alle famiglie, alle imprese e ...In Campania i contagiati in isolamento domiciliare sono 7.025: tutti gli attualmente positivi al virus in questa regione sono 7.302 la Campania è la settima, prima la Sicilia (con 16.833). Con 7.302 c ...