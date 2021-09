Covered bond | cosa sono e come funzionano | vantaggi e garanzie

(Di lunedì 27 settembre 2021)? Perché i(o obbligazioni bancarie garantite) dovrebbero essere sempre presenti nel portafoglio finanziario di un risparmiatore evoluto? Concentrarsi su investimenti a capitale di rischio non è mai consigliabile anche se si ha un profilo da trader speculativo, anziché difensivo. Iindubbi deimolteplici pur non restando esenti da criticità, soprattutto per quelle obbligazioni con strutture particolari o con clausole peculiari. Appurata la solidità degli organi emittenti, le obbligazioni bancarie garantite riescono a stabilizzare il portafoglio del risparmiatore, costruendo degli asset dove la duration si miscela in modo equilibrato con il rischio basso, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covered bond

Teleborsa

"Siamo particolarmente soddisfatti dell'operazione appena conclusa - ha aggiunto Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca " in quanto lo strumento del, primo del Credito ...Iccrea Banca - la capogruppo del gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - ha completato con successo l'emissione di unper 500 milioni di euro . Il successo dell'operazione - sottolinea l'istituto in una nota - "è testimoniato da un' oversubscription pari a 4 volte la size dell'emissione , dalla ...Non bastava il Covid esportato dalla Cina in tutto il mondo nel 2020 con conseguenze ancora in essere in tutti i paesi, ora a creare preoccupazioni sui mercati sono anche alcune aziende cinesi estrema ...Iccrea Banca ha completato con successo un'emissione di 500 milioni di euro. Iccrea Banca ha completato con successo un'emissione di 500 milioni di euro. realizzata sotto il Programma di Obbligazioni ...