Così la Germania cambia faccia. Cosa accadrà adesso (Di lunedì 27 settembre 2021) Fino a qualche mese fa i sondaggi davano la Spd al 15% e poi al 18% con gli avversari di sempre già pronti a brindare alla fine del più antico partito d’Europa. Alcuni commentatori gridavano anatemi contro la Spd perché, con la vittoria di Norbert-Walter Borjans e di Saskia Esken alla presidenza del partito, e con Kevin Kühnert vicepresidente, il corso a “sinistra” era chiaro e dunque “perdente”. Invece, è accaduto l’esatto opposto. Il partito si è compattato attorno alla figura di Olaf Scholz, dell’ala più centrista della Spd per la candidatura a cancelliere, mentre sul programma politico è stato dato ampio spazio ai temi tradizionali della Spd, con una nota “green”. La fortissima connotazione socialdemocratica emerge negli impegni sui temi dei diritti e delle libertà civili, sulle politiche di inclusione e accoglienza, sul contrasto alla povertà e al rilancio di un piano di ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Fino a qualche mese fa i sondaggi davano la Spd al 15% e poi al 18% con gli avversari di sempre già pronti a brindare alla fine del più antico partito d’Europa. Alcuni commentatori gridavano anatemi contro la Spd perché, con la vittoria di Norbert-Walter Borjans e di Saskia Esken alla presidenza del partito, e con Kevin Kühnert vicepresidente, il corso a “sinistra” era chiaro e dunque “perdente”. Invece, è accaduto l’esatto opposto. Il partito si è compattato attorno alla figura di Olaf Scholz, dell’ala più centrista della Spd per la candidatura a cancelliere, mentre sul programma politico è stato dato ampio spazio ai temi tradizionali della Spd, con una nota “green”. La fortissima connotazione socialdemocratica emerge negli impegni sui temi dei diritti e delle libertà civili, sulle politiche di inclusione e accoglienza, sul contrasto alla povertà e al rilancio di un piano di ...

Advertising

fleinaudi : In tanti ci chiedete un commento e lo faremo a dati consolidati. Ora possiamo solo dire “troppo bello per essere ve… - Corriere : ?? Mai il panorama politico in Germania era apparso così frammentato e soprattutto imprevedibile - antonellacirce1 : RT @gustinicchi: “Elezioni in Germania? Si va verso un’ampia vittoria delle forze europeiste. Un ottimo segnale. Di fatto, ancora una volta… - Marilenapas : RT @Corriere: ?? Mai il panorama politico in Germania era apparso così frammentato e soprattutto imprevedibile - BonoraGabriella : RT @senzasinistra: Questi sarebbero i risultati oramai consolidati in #Germania. I voti Csu vanno sommati a quelli della #CDU che così… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Germania Elezioni Germania, Letta: 'Dalla pandemia si esce a sinistra'. Salvini: 'Unire il centrodestra in Ue'. Di Maio: 'Sconfitto il sovranismo' La Germania esce più fragile dal voto, ma la vittoria della Spd è chiara e dimostra che oggi i ... Paolo Gentiloni , che si congratula con Olaf Scholz e tutta la Spd 'per una campagna elettorale così ...

Secondo Letta, la vittoria della Spd insegna che "dalla pandemia si esce a sinistra" ... Merkel ha dimostrato la capacità di rimettere la Germania al centro di uno spirito europeista ... "Bisogno essere netti nelle scelte che facciamo, solo così si riesce a essere credibili", dice il ...

Salernitana e Ribery, le parole del centravanti della nazionale italiana campione del mondo tuttosalernitana.com Laesce più fragile dal voto, ma la vittoria della Spd è chiara e dimostra che oggi i ... Paolo Gentiloni , che si congratula con Olaf Scholz e tutta la Spd 'per una campagna elettorale...... Merkel ha dimostrato la capacità di rimettere laal centro di uno spirito europeista ... "Bisogno essere netti nelle scelte che facciamo, solosi riesce a essere credibili", dice il ...