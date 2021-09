“Cosa mi stanno facendo”. GF Vip, scoppia il caso Miriana Trevisan. Occhio alle donne della Casa (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip gli animi si stanno scaldando. In tutti i sensi. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Poi il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè. Per non parlare della violazione del regolamento da parte di Miriana Trevisan e di Gianmaria Antinolfi. I due concorrenti si sono infatti coperti il microfono mentre parlavano. Subito dopo la stessa showgirl aveva dichiarato: “Speriamo non abbiano sentito perché queste sono cose pesanti”. Ora, ancora una volta, è la stessa Miriana Trevisan a finire nell’Occhio del ciclone. L’ex stellina di Non è la Rai ed ex velina di Striscia La Notizia si è resa protagonista di uno sfogo. A quanto pare la Trevisan non è riuscita ad integrarsi bene ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Nelladel Grande Fratello Vip gli animi siscaldando. In tutti i sensi. Prima lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Poi il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè. Per non parlareviolazione del regolamento da parte die di Gianmaria Antinolfi. I due concorrenti si sono infatti coperti il microfono mentre parlavano. Subito dopo la stessa showgirl aveva dichiarato: “Speriamo non abbiano sentito perché queste sono cose pesanti”. Ora, ancora una volta, è la stessaa finire nell’del ciclone. L’ex stellina di Non è la Rai ed ex velina di Striscia La Notizia si è resa protagonista di uno sfogo. A quanto pare lanon è riuscita ad integrarsi bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa stanno Metroid Dread Provato: tra tradizione e innovazione ... tuttavia lo staff Nintendo ci ha garantito che i "classiconi" saranno tutti presenti, cosa che ... magari approfittando delle offerte che alcuni negozi stanno proponendo in vista del lancio. Tags ...

Navasco, parte il progetto "Positivo è meglio" ... ogni tanto, di trovarsi di fronte a persone colpite da un cancro, che stanno vivendo un momento molto difficile della loro vita. L'imbarazzo è totale. Non si sa cosa dire e spesso diciamo cose ...

Cosa stanno facendo le organizzazioni criminali in Italia Il Post "Chi sarà il prossimo cancelliere?". Cosa dicono i giornali tedeschi Laschet cerca di irritare Scholz e durante i primi negoziati assicura: "Non è lui il re". Verdi e liberali al centro delle lusinghe sono convinti che "questa volta saranno i piccoli a dettare le condi ...

I tentacoli di Cosa Nostra sulle aziende in crisi per il lockdown: in carcere lo “Scarface” catanese In manette William Alfonso Cerbo: aveva messo su una truffa che ha danneggiato oltre 60 operatori economici su tutto il territorio nazionale ...

