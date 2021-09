Cosa funziona (e cosa no) nella terza stagione di Sex Education (Di lunedì 27 settembre 2021) Qualcosa aveva già smesso di funzionare nella seconda stagione. Alla terza, è inevitabile, le storie si logorano. “Sex Education” – la serie di Laurie Nunn creata per Netflix e ambientata in una immaginaria scuola britannica, la Moordale, in cui i ragazzi fanno i conti con la scoperta, lo sviluppo e la sperimentazione della propria sessualità – fatica un po’. La formula però è sempre quella che ne ha garantito il successo: equilibrio narrativo, incrocio tra amore/amicizia/sesso, una buona dose di simpatia, inclusione e momenti di serietà. Tutto questo c’è ancora, tutto rimane. cosa è successo, allora? Forse un eccesso di trama: il focus si allarga – va ben oltre la storia irrisolta tra Otis, il protagonista interpretato da Asa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) Qualaveva già smesso direseconda. Alla, è inevitabile, le storie si logorano. “Sex” – la serie di Laurie Nunn creata per Netflix e ambientata in una immaginaria scuola britannica, la Moordale, in cui i ragazzi fanno i conti con la scoperta, lo sviluppo e la sperimentazione della propria sessualità – fatica un po’. La formula però è sempre quella che ne ha garantito il successo: equilibrio narrativo, incrocio tra amore/amicizia/sesso, una buona dose di simpatia, inclusione e momenti di serietà. Tutto questo c’è ancora, tutto rimane.è successo, allora? Forse un eccesso di trama: il focus si allarga – va ben oltre la storia irrisolta tra Otis, il protagonista interpretato da Asa ...

