(Di lunedì 27 settembre 2021) “Con un’altra notte completamente sua, Victorsi propone come, attaccante che fa reparto o che fa semplicemente da sé, geniaccio un po’ scugnizzo e rapinatore del tempo e dello spazio che lo trasforma in serial-killer”. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Con sei reti in quattro partite, il nigeriano diventa bomber del mese con Benzema, Haaland e Nkunku. “E’ una nuova dimostrazione sgargiante di fisicità, di elasticità, di atletismo, di spregiudicatezza e su Napoli-Cagliari viene impresso il timbro fosforescente di un ventiduenne che segna, conquista il rigore, si fa perdonare la marachella di una simulazione (con giallo) e però stordisce il Napoli e lo induce alla standing ovation”. L'articolo ilNapolista.

napolista : CorSport: Osimhen calciatore totale Rapinatore del tempo e dello spazio. E' una dimostrazione sgargiante di fisici…

Il Corsport sull'arbitro Piccinini: manca il giallo per Godin, eccessiva l'ammonizione a Osimhen La Moviola di Pin…

Napoli-Cagliari 2-0: Spalletti torna primo con Osimhen e Insigne

#NapoliCagliari 2-0: #Spalletti torna primo con #Osimhen e #Insigne

A questi nomi si aggiunge anche quello di Ounas ed eventualmente di Ghoulam. Si tratta di giocatori fondamentali ne…

Sull'ammonizione per... Andre' Zambo Anguissa Il Corriere dello Sport, riflettendo sull'importanza dei giocatori africani nel Napoli (su tutti Anguissa, Koulibaly,), ha messo in evidenza la loro assenza per la ...La Moviola di Pinna. Il nigeriano ha subito una leggera trattenuta. L'arbitro ha seguito alla lettera il regolamento ma serve il buonsenso Bravo l'arbitro Piccinini a concedere immediatamente rigore.."Napoli, è Osilandia". Così apre stamattina il Corriere dello Sport. Battuto il Cagliari (2-0) al Maradona: conrosorpasso in vetta sul Milan. La sesta di fila ...