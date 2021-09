Corsa in montagna, la Coppa del Mondo in Puglia premia l’Italia: due bronzi (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella prima volta in Salento per la Coppa del Mondo di Corsa in montagna, è l’Africa a farla da padrona. A Gagliano del Capo (Lecce) trionfano l’eritreo Petro Mamu e la keniana Joyce Muthoni Njeru nella decima edizione del Trofeo Ciolo, con due azzurri sul podio: Alex Baldaccini e Alice Gaggi, entrambi al terzo posto. Sui sentieri del fiordo a picco sul mare, tre giri da percorrere di un circuito “up & down” veloce e intenso, per 640 metri di dislivello positivo e 518 metri negativo. Gara maschile piuttosto movimentata: fino alla prima ascesa dell’Aspro rimane compatto il gruppo, mentre l’attacco di Mamu è alla seconda tornata per poi allungare poco prima del rush finale dell’ultima salita e chiudere in 50:22 seguito dal keniano Geoffrey Gikuni Ndungu (51:19) e dal bergamasco Alex Baldaccini (Gs Orobie, 51:23), ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella prima volta in Salento per ladeldiin, è l’Africa a farla da padrona. A Gagliano del Capo (Lecce) trionfano l’eritreo Petro Mamu e la keniana Joyce Muthoni Njeru nella decima edizione del Trofeo Ciolo, con due azzurri sul podio: Alex Baldaccini e Alice Gaggi, entrambi al terzo posto. Sui sentieri del fiordo a picco sul mare, tre giri da percorrere di un circuito “up & down” veloce e intenso, per 640 metri di dislivello positivo e 518 metri negativo. Gara maschile piuttosto movimentata: fino alla prima ascesa dell’Aspro rimane compatto il gruppo, mentre l’attacco di Mamu è alla seconda tornata per poi allungare poco prima del rush finale dell’ultima salita e chiudere in 50:22 seguito dal keniano Geoffrey Gikuni Ndungu (51:19) e dal bergamasco Alex Baldaccini (Gs Orobie, 51:23), ...

