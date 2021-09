Coronavirus, ultime notizie. Spettacoli, verso nuovi limiti di capienza: teatro e cinema 80%, stadi e concerti 75% (Di lunedì 27 settembre 2021) In giornata vertice del Cts per decidere sull’allargamento al pubblico per gli eventi e la terza dose a medici, operatori sanitari e Rsa Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 settembre 2021) In giornata vertice del Cts per decidere sull’allargamento al pubblico per gli eventi e la terza dose a medici, operatori sanitari e Rsa

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultimi dati:oggi in Italia 1.772 nuovi casi e 45 vittime. Tasso di positività 1,43% In Emilia - Romagna 289 casi e tre morti Sono 289 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia - Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 15mila tamponi. Si contano ...

Covid, Pfizer testa un nuovo farmaco orale per la prevenzione ...lo studio sta arruolando soggetti con almeno 18 anni di età che vivono nella stessa famiglia di un individuo con un'infezione sintomatica confermata da coronavirus Sars - CoV - 2. ( COVID: LE ULTIME ...

