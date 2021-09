Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 settembre: 1.772 nuovi casi, i morti sono 45 (Di martedì 28 settembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 1.772 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.099. Diminuiscono i tamponi effettuati: 124.077, contro i 276.221 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,4% (ieri era all'1,1%). sono 45 i morti (con alcuni riconteggi), 5 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni, tranne Molise e Valle d'Aosta: in testa l'Emilia-Romagna con 289. I pazienti ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 settembre 2021) Nelle ultime 24 orestati 1.772 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 3.099. Diminuiscono i tamponi effettuati: 124.077, contro i 276.221 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,4% (ieri era all'1,1%).45 i(con alcuni riconteggi), 5 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni, tranne Molise e Valle d'Aosta: in testa l'Emilia-Romagna con 289. I pazienti ...

