Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di lunedì 27 settembre 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - Corriere : Figliuolo: «Grazie al green pass prenotazioni per vaccinarsi aumentate fino al 40%» - vogue_italia : Gigi Hadid ha delle richieste per i fan. - robertopontillo : Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 settembre: 1.772 nuovi casi, i decessi sono 45 oggi circa 152.100 tamp… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio -