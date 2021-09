Coronavirus | il Cts | stadi al 75% della capienza | teatri e cinema all’80%

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamentocampagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure.e sale da concerto: possibile un aumentomassima delle strutture al 100% all’aperto eal chiuso in zona bianca.

OHWrukashiro : RT @webecodibergamo: Il Cts nella riunione del 27 settembre ha esaminato le tematiche relative alle manifestazioni sportive e attività dell… - webecodibergamo : Il Cts nella riunione del 27 settembre ha esaminato le tematiche relative alle manifestazioni sportive e attività d… - Stef77359537 : mi raccomando andate a tamponarvi per poter fare ciò che avete sempre fatto, volete che il greenpass decada ma vole… - sdegnata : #Coronavirus, #Cts: riaprire cinema, teatri e sale da concerto al pubblico al 100% all'aperto, 80% al chiuso, stadi al 75%. - ultimoranet : #Coronavirus, Cts: riaprire cinema, teatri e sale da concerto al pubblico al 100% all'aperto, 80% al chiuso, stadi al 75%. ?? @ultimoranet -

Il Comitato tecnico scientifico sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamen ...
Roma, 27 set. (LaPresse) - Per quanto riguarda le capienze negli impianti che ospitano manifestazioni sportive il Cts ritiene si possa procedere con graduali ...