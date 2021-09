Coronavirus | i dati del 27 settembre | i dati di Monza e Brianza e Lombardia 0 | 9%

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il bollettino della Regione per lunedì 272021: otto nuovi casi positivi ale in, 136 incon 14.562 tamponi effettuati e una percentuale di 0 ,9%. Quattro decessi, nessuno a(2.544).

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - emenietti : date retta ai pallini. - PasqualeMarro : #Coronavirus Italia: i dati di oggi 27 settembre 2021 - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 27 settembre: i dati aggiornati sul COVID-19 - - infoitinterno : CORONAVIRUS. I DATI DI LUNEDÌ 27 SETTEMBRE IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 14.562 TAMPONI, I POSITIVI SONO 136 (0,9%) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

... secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 3.099. Sono invece 45 le vittime in un giorno (ieri erano state 44). Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per il...Sono 1772 i nuovi casi di positività alregistrati nelle ultime 24 ore . In totale si contano 45 morti . Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo idel ministero della Salute. Il tasso di ...Amiatanews (Marco Conti): 27/09/2021 Due nuovi casi e quattro negativizzazioni/guarigioni. Sono 48 le persone complessivamente positive al Sars-Cov2 nelle due Unioni dei Comuni Amiatine. 46 i nuovi ca ...Sono 217 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 27 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati p ...