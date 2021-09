Coronavirus, bollettino Covid Italia e Lombardia 27 settembre: 1.772 contagi e 45 morti (Di lunedì 27 settembre 2021) Arrivano addirittura a 41 le persone indagate a Milano dopo la violenta protesta no vax e no green pass di sabato , dove il corteo non autorizzato ha sfondato il cordone di polizia e carabinieri , ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 27 settembre 2021) Arrivano addirittura a 41 le persone indagate a Milano dopo la violenta protesta no vax e no green pass di sabato , dove il corteo non autorizzato ha sfondato il cordone di polizia e carabinieri , ...

Advertising

Corriere : In Italia 1.772 nuovi casi e 45 morti. Tasso di positività all’1,4%: il bollettino - ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - paolacars : Non si avevano meno di 2 mila contagi da metà luglio. Zero casi in Molise e Valle d’Aosta. Il tasso di positività è… - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 27 settembre - ApiWenuwen : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 27 settembre: 1.772 nuovi casi e 45 morti. Tasso di positività all'1,4% https://t… -