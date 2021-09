(Di lunedì 27 settembre 2021) Torna a salire l'indice di contagio, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell'Unità di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 27/09/2021 ore 21:09 Finora sono state somministrate 84.158.581… - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 27 settembre: 21 nuovi casi di contagio, 2 decessi - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 27 settembre, 4 decessi e 136 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 27 settembre, 5 decessi e 176 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 27 settembre, 5 decessi e 176 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Torna a salire l'indice di contagio, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell'Unità di crisi della Campania sul Covid. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono ...27/09/2021 ORE 12:22 Si comunica che i casi accertati di Covid - 19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 79 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento ...FVG - Monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia a cura del Dott. Luca Fusaro: dati aggiornati al 26 settembre 2021 ore 17:00 (dati monitoraggio epidemia) e al 27 sett ...Rispetto alla scorsa settimana, stavolta non si sono registrate quarantene negli asili nido. Resta alta, pertanto, l’attenzione sulla situazione dei contagi negli istituti trevigiani L’azienda sanitar ...