Convocati Argentina per le qualificazioni mondiali | ci sono otto “italiani”

(Di lunedì 27 settembre 2021)per le: cicalciatori che militano in Serie A Nonostante l’infortunio e le circa 3-4 settimane di assenze, Paulo Dybala rientra nella lista deidell’per le prossime sfide delle. Oltre al numero dieci della Juventus, cialtri sette calciatori che militano in Serie A nell’elenco del Ct albiceleste. Portieri: Armani (River), Musso (Atalanta), Emiliano Martinez (Aston Villa); Difensori: Montiel (Siviglia) Molina (Udinese), Foyth (Villarreal), Martinez Quarta (Fiorentina), Pezzella (Real Betis), Otamendi (Benfica), Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Ajax), Tagliafico (Ajax); Centrocampisti: ...

Advertising

infoitsport : Argentina, la lista dei convocati: c’è anche Dybala nonostante l’infortunio - CalcioPillole : ????#Argentina, la lista dei convocati: c'è anche #Dybala nonostante l'infortunio. La lista completa???? - MarSte92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Argentina, i convocati di Scaloni: nonostante l'infortunio c'è anche Dybala - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Argentina, i convocati di Scaloni: nonostante l'infortunio c'è anche Dybala - TUTTOJUVE_COM : Argentina, i convocati del ct Scaloni: Dybala torna tra i convocati -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Argentina

Commenta per primo Lionel Scaloni , commissario tecnico dell', dirama la lista deiper gli impegni con Paraguay , Uruguay e Perù : Armani (River), Musso (Atalanta), Emiliano Martinez (Aston Villa); Montiel (Siviglia) Molina (Udinese), Foyth (...BUENOS AIRES () - L'allenatore dell'Lionel Scaloni ha diramato la lista deiper gli impegni di Qualificazione Mondiale dell'Albiceleste contro Paraguay, Uruguay e Perù, in programma rispettivamente l'8, l'11 e il 15 ...Nonostante l’infortunio e le circa 3-4 settimane di assenze, Paulo Dybala rientra nella lista dei convocati dell’Argentina per le prossime sfide delle Qualificazioni Mondiali. Oltre al numero dieci ...Dybala sta bene. Non c'è lesione per l'argentino uscito in lacrime dalla sfida dell'Allianz contro la Samp. La Joya festeggia.