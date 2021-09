Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico d’influenze. In abbreviato Verdini condannato a un anno per turbativa d’asta (Di lunedì 27 settembre 2021) Tiziano Renzi sarà processato con l’accusa di traffico di influenze illecite. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Annalisa Marzano, che ha rinviato a giudizio il padre dell’ex premier e attuale leader di Italia viva. Il procedimento è uno dei filoni dell’inchiesta sulla Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. A giudizio insieme al genitore di Matteo Renzi andranno anche l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. La primaudienza è stata fissata per il 16 novembre. Tiziano Renzi è stato prosciolto invece dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021)sarà processato con l’accusa didi influenze illecite. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Annalisa Marzano, che hail padre dell’ex premier e attuale leader di Italia viva. Il procedimento è uno dei filoni dell’inchiesta sulla, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Ainsieme al genitore di Matteoandranche l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. La primaudienza è stata fissata per il 16 novembre.è stato prosciolto invece dall’accusa die da un altro episodio didi ...

